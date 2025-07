Courses hippiques de Bréhal 11e étape du Trophée Vert Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal

Courses hippiques de Bréhal 11e étape du Trophée Vert Saint-Martin-de-Bréhal Bréhal dimanche 27 juillet 2025.

Courses hippiques de Bréhal 11e étape du Trophée Vert

Saint-Martin-de-Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal Manche

Début : 2025-07-27 14:00:00

fin : 2025-07-27 18:30:00

2025-07-27

8 courses au trot début des opérations à 14 heures.

À 15h45 11e étape du TROPHÉE VERT.

Circuit national sur pistes en herbe.

50 000 € Attelé 3100 m.

Restauration rapide sur place dès 11h30.

Animations gratuites pour les Enfants.

Saint-Martin-de-Bréhal Avenue de l’Hippodrome Bréhal 50290 Manche Normandie +33 6 73 82 39 67 yves.jean157@orange.fr

English : Courses hippiques de Bréhal 11e étape du Trophée Vert

8 trotting races start at 2 p.m.

At 3:45 pm: 11th leg of the TROPHÉE VERT.

National circuit on grass tracks.

50 000 ? Attelé 3100 m.

Fast food on site from 11:30 am.

Free entertainment for children.

German :

8 Trabrennen Beginn um 14 Uhr.

Um 15.45 Uhr: 11. Etappe der TROPHÉE VERT.

Nationales Rundstreckenrennen auf Grasbahnen.

50 000 ? Getrennt 3100 m.

Schnellrestaurants vor Ort ab 11.30 Uhr.

Kostenlose Animationen für Kinder.

Italiano :

8 corse al trotto inizio alle 14.00.

Alle 15.45: 11a tappa del TROPHÉE VERT.

Circuito nazionale su piste in erba.

50 000 ? Attelé 3100 m.

Fast food in loco dalle 11.30.

Animazione gratuita per i bambini.

Espanol :

8 carreras de trote comienzo a las 14.00 horas.

A las 15h45: 11ª etapa del TROPHÉE VERT.

Circuito nacional en pistas de hierba.

50 000 ? Attelé 3100 m.

Comida rápida in situ a partir de las 11h30.

Animación infantil gratuita.

