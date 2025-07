Courses hippiques de Guingamp Hippodrome Saint-Agathon

Courses hippiques de Guingamp Hippodrome Saint-Agathon dimanche 14 septembre 2025.

Hippodrome Bel Orme Saint-Agathon Côtes-d’Armor

Début : 2025-09-14

fin : 2025-09-14

2025-09-14

Au programme sept courses (trot attelé, plat et obstacles) et des animations (baptêmes et promenades à poneys, jeux …) buvette et restauration sur place. .

Hippodrome Bel Orme Saint-Agathon 22200 Côtes-d’Armor Bretagne

L’événement Courses hippiques de Guingamp Saint-Agathon a été mis à jour le 2025-07-05 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol