Courses Hippiques de Josselin Guillac

Courses Hippiques de Josselin Guillac dimanche 10 août 2025.

Courses Hippiques de Josselin

Hippodrome de Saint Jean des Près Guillac Morbihan

Début : 2025-08-10 14:00:00

fin : 2025-08-10

2025-08-10

La 75ème réunion de la Société des courses hippiques de Josselin arrive à grands pas.

Les bénévoles se sont mises à l’ouvrage pour préparer l’hippodrome pour le bien être des chevaux, de l’accueil des propriétaires, des entraineurs, des jockeys et bien entendu du public.

Au programme Trois disciplines de Courses Hippiques :

3 courses de trot attelé, 2 courses de plat, 2 courses d’obstacles (steeple chase). .

Hippodrome de Saint Jean des Près Guillac 56800 Morbihan Bretagne

