Courses Hippiques de Josselin Guillac
Courses Hippiques de Josselin Guillac dimanche 10 août 2025.
Courses Hippiques de Josselin
Hippodrome de Saint Jean des Près Guillac Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-10 14:00:00
fin : 2025-08-10
Date(s) :
2025-08-10
La 75ème réunion de la Société des courses hippiques de Josselin arrive à grands pas.
Les bénévoles se sont mises à l’ouvrage pour préparer l’hippodrome pour le bien être des chevaux, de l’accueil des propriétaires, des entraineurs, des jockeys et bien entendu du public.
Au programme Trois disciplines de Courses Hippiques :
3 courses de trot attelé, 2 courses de plat, 2 courses d’obstacles (steeple chase). .
Hippodrome de Saint Jean des Près Guillac 56800 Morbihan Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Courses Hippiques de Josselin Guillac a été mis à jour le 2025-08-06 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande