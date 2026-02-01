Courses hippiques de Saumur Verrie
Courses hippiques de Saumur Verrie dimanche 22 février 2026.
Courses hippiques de Saumur
Verrie Maine-et-Loire
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22
Date(s) :
2026-02-22 2026-03-08 2026-03-29 2026-10-18 2026-11-01
Venez en famille pour découvrir le monde des courses hippiques ! Au programme trot, plat et obstacles. Visites guidées, jeux pour enfants, paris hippiques.
TROT
– Courses au trot sur une piste plate en herbe de 1500 mètres corde à gauche
– Ligne droite 300m Largeur 20m.
– Un seul départ 3.250m.
– 18 partants 9 par poteau.
PLAT
– Courses plates réservées aux AQPS dites Bumper .
– Piste plate en herbe de 1.500m corde à gauche. Ligne droite 300 m.
– Parcours de 3.200m.
– 14 partants.
OBSTACLES
– Parcours de Steeple et Cross Country.
– Steeple de 4.000m.
– Petit cross de 4.500m.
– Grand cross de 5.300m.
– 16 partants.
PRECISIONS HORAIRES
Dimanche 22 février 2026.
Dimanche 8 mars 2026.
Dimanche 29 mars 2026.
Dimanche 18 octobre 2026.
Dimanche 1er novembre 2026. .
Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 54 87 hippodromedesaumur@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Bring the whole family and discover the world of horse racing! On the program: trotting, flat and jumps. Guided tours, children’s games, horse betting.
L’événement Courses hippiques de Saumur Verrie a été mis à jour le 2026-01-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME