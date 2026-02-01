Courses hippiques de Saumur Verrie

Courses hippiques de Saumur Verrie dimanche 22 février 2026.

Courses hippiques de Saumur

Verrie Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :
Début : 2026-02-22
fin : 2026-02-22

Date(s) :
2026-02-22 2026-03-08 2026-03-29 2026-10-18 2026-11-01

Venez en famille pour découvrir le monde des courses hippiques ! Au programme trot, plat et obstacles. Visites guidées, jeux pour enfants, paris hippiques.
TROT
– Courses au trot sur une piste plate en herbe de 1500 mètres corde à gauche
– Ligne droite 300m Largeur 20m.
– Un seul départ 3.250m.
– 18 partants 9 par poteau.

PLAT
– Courses plates réservées aux AQPS dites Bumper .
– Piste plate en herbe de 1.500m corde à gauche. Ligne droite 300 m.
– Parcours de 3.200m.
– 14 partants.

OBSTACLES
– Parcours de Steeple et Cross Country.
– Steeple de 4.000m.
– Petit cross de 4.500m.
– Grand cross de 5.300m.
– 16 partants.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 février 2026.

Dimanche 8 mars 2026.

Dimanche 29 mars 2026.

Dimanche 18 octobre 2026.

Dimanche 1er novembre 2026.   .

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 54 87  hippodromedesaumur@gmail.com

English :

Bring the whole family and discover the world of horse racing! On the program: trotting, flat and jumps. Guided tours, children’s games, horse betting.

L’événement Courses hippiques de Saumur Verrie a été mis à jour le 2026-01-29 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME