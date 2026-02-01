Courses hippiques de Saumur

Verrie Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22

fin : 2026-02-22

Date(s) :

2026-02-22 2026-03-08 2026-03-29 2026-10-18 2026-11-01

Venez en famille pour découvrir le monde des courses hippiques ! Au programme trot, plat et obstacles. Visites guidées, jeux pour enfants, paris hippiques.

TROT

– Courses au trot sur une piste plate en herbe de 1500 mètres corde à gauche

– Ligne droite 300m Largeur 20m.

– Un seul départ 3.250m.

– 18 partants 9 par poteau.

PLAT

– Courses plates réservées aux AQPS dites Bumper .

– Piste plate en herbe de 1.500m corde à gauche. Ligne droite 300 m.

– Parcours de 3.200m.

– 14 partants.

OBSTACLES

– Parcours de Steeple et Cross Country.

– Steeple de 4.000m.

– Petit cross de 4.500m.

– Grand cross de 5.300m.

– 16 partants.

PRECISIONS HORAIRES

Dimanche 22 février 2026.

Dimanche 8 mars 2026.

Dimanche 29 mars 2026.

Dimanche 18 octobre 2026.

Dimanche 1er novembre 2026. .

Verrie 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 50 54 87 hippodromedesaumur@gmail.com

English :

Bring the whole family and discover the world of horse racing! On the program: trotting, flat and jumps. Guided tours, children’s games, horse betting.

