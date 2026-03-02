Courses hippiques du Haras national du Pin

Hippodrome de la Bergerie Ginai Orne

Début : 2026-05-03 13:00:00

fin : 2026-10-25

2026-05-03 2026-05-24 2026-10-11 2026-10-25

Courses de galop plat et obstacles à l’hippodrome du Haras national du Pin nommé hippodrome de la Bergerie (situé sur la commune de Ginai).

Début des opérations 13 H Courses en Plat et en Steeple -Chase et Cross-country Animations Jeux pour enfants lots à gagner. Une bonne occasion pour passer un bon moment de détente en famille dans un cadre exceptionnel -Restauration sur place .

Les prochaines courses se dérouleront le dimanche 03 et 24 mai 2026, dimanche 11 et 25 octobre 2026. .

Hippodrome de la Bergerie Ginai 61310 Orne Normandie +33 6 82 43 17 46 info@harasnationaldupin.fr

L’événement Courses hippiques du Haras national du Pin Ginai a été mis à jour le 2026-03-02 par Haras national du Pin