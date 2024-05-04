Courses hippiques du lundi 4 mai Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T11:45:00 – 2024-05-04T16:30:00

Fin : 2024-05-04T11:45:00 – 2024-05-04T16:30:00

Quoi de prévu le samedi 4 mai ? A l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, il y aura 8 courses de galop nationales prévues à partir de 11h45 ! L’entrée et le parking sont gratuits, et le programme est disponible à 3€. Vous pourrez profiter en plus d’un marché des créateurs, de jeux en bois et de structures gonflables. Pour ceux qui souhaitent manger sur place, il est possible de déjeuner au restaurant panoramique, La table de l’hippodrome, ou à la brasserie en appelant au 05 56 51 96 09.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l'hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Courses hippiques et animations à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat

Théo Fattore