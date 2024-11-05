Courses hippiques du mardi 5 novembre Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Le mardi 5 novembre, à l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, il y aura au programme 10 courses de galop nationales prévues à partir de 10h30. L’entrée et le parking sont gratuits, tandis que le programme est disponible au prix de 3€. Pour ceux qui souhaitent manger sur place, il est possible de déjeuner au restaurant panoramique, La table de l’hippodrome, en appelant au 05 56 51 96 09. Rendez-vous à l’Hippodrome de Bordeaux au 8 avenue de l’Hippodrome, 33100 Le Bouscat.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l'hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine

Courses hippiques et animations à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat

Théo Fattore