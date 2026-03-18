Courses Hippiques du Perche Sarthois Montmirail
Courses Hippiques du Perche Sarthois Montmirail dimanche 12 juillet 2026.
Courses Hippiques du Perche Sarthois
Hippodrome du Perche Sarthois Montmirail Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 14:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
7 Courses au trot attelé et monté. Organisé par la société des courses hippiques du Perche Sarthois. .
Hippodrome du Perche Sarthois Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 24 83 75
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Courses Hippiques du Perche Sarthois Montmirail a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude