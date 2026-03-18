Courses Hippiques du Perche Sarthois

Hippodrome du Perche Sarthois Montmirail Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 14:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

7 Courses au trot attelé et monté. Organisé par la société des courses hippiques du Perche Sarthois. .

Hippodrome du Perche Sarthois Montmirail 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 24 83 75

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English :

L’événement Courses Hippiques du Perche Sarthois Montmirail a été mis à jour le 2026-03-18 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude