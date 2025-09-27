Courses Hippiques du Pertre Lieu-dit La Chaussée Le Pertre
Courses Hippiques du Pertre Lieu-dit La Chaussée Le Pertre samedi 27 septembre 2025.
Courses Hippiques du Pertre
Lieu-dit La Chaussée Hippodrome de la Chaussée Le Pertre Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 14:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
Courses hippiques le Samedi 27 septembre à 14h à l’hippodrome de la Chaussée au Pertre.
Site internet https://courses-lepertre.fr/
Page Facebook https://www.facebook.com/CoursesDuPertre .
Lieu-dit La Chaussée Hippodrome de la Chaussée Le Pertre 35370 Ille-et-Vilaine Bretagne
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Courses Hippiques du Pertre Le Pertre a été mis à jour le 2025-09-23 par OT VITRE