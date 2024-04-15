Courses hippiques du samedi 15 avril Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Courses hippiques du samedi 15 avril Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat lundi 15 avril 2024.

Courses hippiques du samedi 15 avril Lundi 15 avril 2024, 14h30 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-15T14:30:00 – 2024-04-15T20:30:00

Fin : 2024-04-15T14:30:00 – 2024-04-15T20:30:00

Quoi de prévu le lundi 15 avril ? A l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, il y aura 8 courses de trot régionales prévues à partir de 14h30 ! L’entrée et le parking sont gratuits, et le programme est disponible à 3€. Pour ceux qui souhaitent manger sur place, il est possible de déjeuner au restaurant panoramique, La table de l’hippodrome, ou à la brasserie en appelant au 05 56 51 96 09.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hippodromebordeauxlebouscat.com/ »}]

Courses hippiques et animations à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat

Théo Fattore