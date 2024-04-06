Courses hippiques du samedi 6 avril Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat

Courses hippiques du samedi 6 avril Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Le Bouscat samedi 6 avril 2024.

Courses hippiques du samedi 6 avril Samedi 6 avril 2024, 14h00 Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-06T14:00:00 – 2024-04-06T20:00:00

Fin : 2024-04-06T14:00:00 – 2024-04-06T20:00:00

Quoi de prévu le samedi 6 avril ? A l’Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat, il y aura 8 courses de galop régionales prévues à partir de 14h00 ! L’entrée et le parking sont gratuits et le programme est disponible à 3€. Pour ceux qui souhaitent manger sur place, il est possible de déjeuner au restaurant panoramique, La table de l’hippodrome, ou à la brasserie en appelant au 05 56 51 96 09.

Hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat 8 Avenue de l’hippodrome 33 Le Bouscat 33320 Lafon Féline Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://hippodromebordeauxlebouscat.com/ »}]

Courses hippiques et animations à l’hippodrome de Bordeaux-Le Bouscat

Théo Fattore