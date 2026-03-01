Courses hippiques boulevard de l’Hippodrome Feurs
Courses hippiques boulevard de l’Hippodrome Feurs dimanche 8 mars 2026.
Courses hippiques
boulevard de l’Hippodrome Hippodrome Feurs Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08 11:00:00
fin : 2026-07-17
Date(s) :
2026-03-08 2026-04-20 2026-06-12 2026-06-20 2026-07-03 2026-07-17 2026-09-06 2026-09-07 2026-09-16
Entre amis, en famille, venez découvrir le spectacle des courses de trotteurs dans le cadre magnifique de l’hippodrome de Feurs !
boulevard de l’Hippodrome Hippodrome Feurs 42110 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 26 10 45 contact@hippodromedefeurs.com
English :
With friends or family, come and enjoy the spectacle of trotter racing in the magnificent setting of the Feurs racecourse!
L’événement Courses hippiques Feurs a été mis à jour le 2026-03-03 par Office de Tourisme Forez Est