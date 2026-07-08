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Courses hippiques Genêts

dimanche 12 juillet 2026 · Genêts

Courses hippiques Genêts

Informations pratiques

Début
dimanche 12 juillet 2026
Fin
dimanche 12 juillet 2026
Adresse
Hippodrome marin du Bec d'Andaine
Ville
50530 Genêts
Département
Manche
Tarif

Genêts

Courses hippiques

Hippodrome marin du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Depuis les années 1890, la Société des Courses de Genêts organise chaque année sa réunion réservée aux trotteurs. L’hippodrome, tracé sur le domaine maritime, bénéficie d’un cadre magnifique face à la baie du Mont Saint-Michel et du rocher de Tombelaine.
Paris mutuels simple ou jumelé et pari mutuel trio.
Vivez le rêve du propriétaire d’un jour baptême de Sulky.
Animations, jeux, tombola.
Restauration sur réservation (agneau grillé) 02 33 48 80 86 / 06 17 42 63 46.   .

Hippodrome marin du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie  

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Genêts a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts

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