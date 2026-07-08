Informations pratiques

Genêts

Courses hippiques

Hippodrome marin du Bec d’Andaine Genêts Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Depuis les années 1890, la Société des Courses de Genêts organise chaque année sa réunion réservée aux trotteurs. L’hippodrome, tracé sur le domaine maritime, bénéficie d’un cadre magnifique face à la baie du Mont Saint-Michel et du rocher de Tombelaine.

Paris mutuels simple ou jumelé et pari mutuel trio.

Vivez le rêve du propriétaire d’un jour baptême de Sulky.

Animations, jeux, tombola.

Restauration sur réservation (agneau grillé) 02 33 48 80 86 / 06 17 42 63 46. .

Hippodrome marin du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie

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English : Courses hippiques

L’événement Courses hippiques Genêts a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts