Courses hippiques Genêts
dimanche 12 juillet 2026 · Genêts
Informations pratiques
Genêts
Courses hippiques
Hippodrome marin du Bec d’Andaine Genêts Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Depuis les années 1890, la Société des Courses de Genêts organise chaque année sa réunion réservée aux trotteurs. L’hippodrome, tracé sur le domaine maritime, bénéficie d’un cadre magnifique face à la baie du Mont Saint-Michel et du rocher de Tombelaine.
Paris mutuels simple ou jumelé et pari mutuel trio.
Vivez le rêve du propriétaire d’un jour baptême de Sulky.
Animations, jeux, tombola.
Restauration sur réservation (agneau grillé) 02 33 48 80 86 / 06 17 42 63 46. .
Hippodrome marin du Bec d’Andaine Genêts 50530 Manche Normandie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Courses hippiques
L’événement Courses hippiques Genêts a été mis à jour le 2026-06-30 par OT MSM Normandie BIT Genêts
À voir aussi à Genêts (Manche)
- Promenade à la recherche des oiseaux dans les prés salés de Genêts Place des Halles Genêts 8 juillet 2026
- Atelier détente créative griffonnage dessin méditatif La Maison Trop Cool Genêts 8 juillet 2026
- Concert Sonia et Nigel Bar associatif L’Ecurie Genêts 10 juillet 2026
- Concert Enomystik Bar associatif L’Ecurie Genêts 12 juillet 2026
- Soirée moules-frites bal populaire Genêts 13 juillet 2026