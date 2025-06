Courses hippiques Haras d’Etreham Prix Jean Prat Hippodrome de Deauville-La Touques Deauville 6 juillet 2025 12:00

Calvados

Courses hippiques Haras d’Etreham Prix Jean Prat Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot Deauville Calvados

Début : 2025-07-06 12:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

2025-07-06

Le Haras d’Etreham Prix Jean Prat anciennement Qatar Prix Jean Prat confronte les poulains entiers et pouliches de trois ans sur 1 400 mètres en ligne droite. C’est le cheval Puchkine, monté par Ioritz Mendizabal (cf. photo ci-dessus) qui a créé la surprise en 2024, offrant un troisième succès dans cette épreuve à l’entraîneur Jean-Claude Rouget.

LE PRIX JEAN PRAT EN QUELQUES MOTS

L’ajout de ce grand prix en 2019 au calendrier deauvillais dote l’hippodrome normand d’une course supplémentaire labellisée Groupe 1, le niveau d’excellence du Galop. Deauville accueille désormais 7 courses du Groupe 1 (5 pour les pur-sang anglais et 2 pour les pur-sang arabes).

Ce grand prix offre aux spectateurs un avant-goût du Meeting de Deauville Barrière. En effet, les chevaux qui s’illustrent dans le Haras d’Etreham Prix Jean Prat prennent souvent date pour l’Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois, course la plus dotée (1 million d’euros d’allocations) du meeting estival.

Hippodrome de Deauville-La Touques 32 avenue Hocquart de Turtot

Deauville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 14 20 00

English : Courses hippiques Haras d’Etreham Prix Jean Prat

The Haras d’Etreham Prix Jean Prat formerly the Qatar Prix Jean Prat pits three-year-old colts and fillies against each other over a 1,400-meter straight course. It was the horse Puchkine, ridden by Ioritz Mendizabal (see photo above), who created the surprise in 2024, offering trainer Jean-Claude Rouget a third success in this event.

THE PRIX JEAN PRAT IN A NUTSHELL

The addition of the Prix Jean Prat to the Deauville calendar in 2019 gives the Normandy racecourse another Group 1 race, the highest level of excellence in Galop racing. Deauville now hosts 7 Group 1 races (5 for English thoroughbreds and 2 for Arabian thoroughbreds).

This grand prix offers spectators a foretaste of the Meeting de Deauville Barrière. In fact, the horses that shine in the Haras d?Etreham Prix Jean Prat often set their sights on the Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois, the highest-value race (1 million euros in prize money) of the summer meeting.

German : Courses hippiques Haras d’Etreham Prix Jean Prat

Beim Haras d’Etreham Prix Jean Prat ehemals Qatar Prix Jean Prat treten dreijährige ganze Hengst- und Stutfohlen auf einer geraden Strecke von 1400 Metern gegeneinander an. Es war das Pferd Puchkine, das von Ioritz Mendizabal (siehe Foto oben) geritten wurde, das 2024 für eine Überraschung sorgte und dem Trainer Jean-Claude Rouget einen dritten Erfolg in dieser Prüfung bescherte.

DER PREIS JEAN PRAT IN WENIGEN WORTEN

Durch die Aufnahme dieses großen Preises 2019 in den Kalender von Deauville erhält die Rennbahn in der Normandie ein zusätzliches Rennen mit dem Label Gruppe 1, der höchsten Stufe des Galopprennsports. In Deauville finden nun sieben Rennen der Gruppe 1 statt (fünf für englische Vollblüter und zwei für arabische Vollblüter).

Dieser Grand Prix bietet den Zuschauern einen Vorgeschmack auf das Meeting de Deauville Barrière. Die Pferde, die im Haras d’Etreham Prix Jean Prat brillieren, sind oft schon für das Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois, das höchstdotierte Rennen (1 Million Euro Preisgeld) des Sommermeetings, verabredet.

Italiano :

L’Haras d’Etreham Prix Jean Prat ex Qatar Prix Jean Prat mette a confronto puledri e puledre di tre anni su 1.400 metri in linea retta. È stato il cavallo Puchkine, montato da Ioritz Mendizabal (foto sopra), a creare la sorpresa nel 2024, regalando all’allenatore Jean-Claude Rouget il terzo successo in questo evento.

IL PRIX JEAN PRAT IN BREVE

L’aggiunta di questo Gran Premio al calendario di Deauville nel 2019 significa che l’ippodromo della Normandia ha ora un’ulteriore corsa di Gruppo 1, il più alto livello di eccellenza nel Galop. Deauville ospita ora 7 corse di Gruppo 1 (5 per purosangue inglesi e 2 per purosangue arabi).

Questo Grand Prix offre agli spettatori un’anticipazione del Deauville Barrière Meeting. Infatti, i cavalli che brillano nell’Haras d’Etreham Prix Jean Prat spesso puntano all’Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois, la corsa di maggior valore (1 milione di euro di montepremi) del meeting estivo.

Espanol :

El Haras d’Etreham Prix Jean Prat -antes Qatar Prix Jean Prat- enfrenta a potros y potrancas de tres años sobre 1.400 metros en línea recta. Fue el caballo Puchkine, montado por Ioritz Mendizabal (ver foto de arriba), quien dio la sorpresa en 2024, ofreciendo al entrenador Jean-Claude Rouget un tercer éxito en esta prueba.

EL PRIX JEAN PRAT EN POCAS PALABRAS

La adición de este Gran Premio al calendario de Deauville en 2019 significa que el hipódromo de Normandía cuenta ahora con una carrera adicional del Grupo 1, el nivel más alto de excelencia en Galop. Deauville acoge ahora 7 carreras del Grupo 1 (5 para pura sangre ingleses y 2 para pura sangre árabes).

Este gran premio ofrece a los espectadores un anticipo del Meeting de la Barrière de Deauville. De hecho, los caballos que brillan en el Haras d’Etreham Prix Jean Prat suelen poner sus miras en el Aga Khan Studs Prix Jacques Le Marois, la carrera más valiosa (1 millón de euros en premios) del meeting de verano.

