Courses hippiques | Hippodrome de Vitré Hippodrome de Vitré Vitré

Hippodrome de Vitré Allée de Saint-Étienne Vitré Ille-et-Vilaine
Début : 2025-10-12 13:30:00
fin : 2025-10-12
2025-10-12
Dimanche 12 octobre
Courses hippiques à l’hippodrome de Saint-Étienne à Vitré.
Courses de trot et de haies à partir de 13h30.
Entrée gratuite.
Restauration sur l’hippodrome.
Réservations 06 83 43 21 89 .
