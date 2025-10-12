Courses hippiques | Hippodrome de Vitré Hippodrome de Vitré Vitré

Hippodrome de Vitré

2025-10-12 13:30:00

2025-10-12

2025-10-12

Dimanche 12 octobre

Courses hippiques à l’hippodrome de Saint-Étienne à Vitré.

Courses de trot et de haies à partir de 13h30.

Entrée gratuite.

Restauration sur l’hippodrome.

Réservations 06 83 43 21 89 .

Hippodrome de Vitré Allée de Saint-Étienne Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 83 43 21 89

