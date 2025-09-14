Courses hippiques Hippodrome d’Ecommoy Rue Saint-Guillaume Écommoy

Rue Saint-Guillaume Hippodrome d’Ecommoy Écommoy Sarthe

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

La saison hippique touche à sa fin.

Venez assister aux dernières courses hippiques à l’hippodrome d’Ecommoy le dimanche 14 septembre.

Départ des courses à partir de 14h.

Repas champêtre sur place à partir de 11h30., réservation possible au 02 43 42 17 10.

Buvette sur place. .

Rue Saint-Guillaume Hippodrome d’Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 17 10

