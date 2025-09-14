Courses hippiques Hippodrome d’Ecommoy Rue Saint-Guillaume Écommoy
Début : 2025-09-14 14:00:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
2025-09-14
La saison hippique touche à sa fin.
Venez assister aux dernières courses hippiques à l’hippodrome d’Ecommoy le dimanche 14 septembre.
Départ des courses à partir de 14h.
Repas champêtre sur place à partir de 11h30., réservation possible au 02 43 42 17 10.
Buvette sur place. .
Rue Saint-Guillaume Hippodrome d'Ecommoy Écommoy 72220 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 42 17 10
