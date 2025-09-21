Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy Le Sent Baie Fagnières

Le Sent Baie Hippodrome du Mont Choisy Fagnières Marne

Tarif : 5 – 5 – EUR

Début : 2025-09-21 13:30:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-21

Tout public

Retrouvez les 5 dates de courses à l’hippodrome du Mont-Choisy et venez vivre des moments conviviaux entre amis ou en famille.

Courses au trot attelé et monté (8 courses).

Restauration sur place. .

Le Sent Baie Hippodrome du Mont Choisy Fagnières 51510 Marne Grand Est

