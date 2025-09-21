Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy Le Sent Baie Fagnières
Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy Le Sent Baie Fagnières dimanche 21 septembre 2025.
Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy
Le Sent Baie Hippodrome du Mont Choisy Fagnières Marne
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-21 13:30:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
Date(s) :
2025-09-21
Tout public
Retrouvez les 5 dates de courses à l’hippodrome du Mont-Choisy et venez vivre des moments conviviaux entre amis ou en famille.
Courses au trot attelé et monté (8 courses).
Restauration sur place. .
Le Sent Baie Hippodrome du Mont Choisy Fagnières 51510 Marne Grand Est
English : Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Courses Hippiques Hippodrome du Mont Choisy Fagnières a été mis à jour le 2025-09-13 par ADT de la Marne