Courses hippiques Hœrdt

Courses hippiques Hœrdt lundi 6 avril 2026.

Courses hippiques

97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

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97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44  secretariat@hippodrome-strasbourg.fr

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English :

L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes de la Basse-Zorn

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