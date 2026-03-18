Courses hippiques Hœrdt
Courses hippiques Hœrdt lundi 6 avril 2026.
Courses hippiques
97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
.
97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44 secretariat@hippodrome-strasbourg.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Courses hippiques Hœrdt a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes de la Basse-Zorn