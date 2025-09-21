Courses Hippiques Hippodrome Landivisiau

Courses Hippiques Hippodrome Landivisiau dimanche 21 septembre 2025.

Courses Hippiques

Hippodrome Croas-Al-Leuriou Landivisiau Finistère

Début : 2025-09-21 14:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-21

Galop 7 courses de plat et obstacles.

Restauration possible sur le site

– restaurant panoramique surplombant la piste réservation au 06 62 34 09 74

– friterie frites, saucisses, merguez, galette saucisse

– crêperie crêpes nature, sucre, chocolat, confiture. .

Hippodrome Croas-Al-Leuriou Landivisiau 29400 Finistère Bretagne

L’événement Courses Hippiques Landivisiau a été mis à jour le 2025-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX