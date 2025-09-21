Courses Hippiques Hippodrome Landivisiau
Courses Hippiques Hippodrome Landivisiau dimanche 21 septembre 2025.
Courses Hippiques
Hippodrome Croas-Al-Leuriou Landivisiau Finistère
Début : 2025-09-21 14:00:00
fin : 2025-09-21
2025-09-21
Galop 7 courses de plat et obstacles.
Restauration possible sur le site
– restaurant panoramique surplombant la piste réservation au 06 62 34 09 74
– friterie frites, saucisses, merguez, galette saucisse
– crêperie crêpes nature, sucre, chocolat, confiture. .
Hippodrome Croas-Al-Leuriou Landivisiau 29400 Finistère Bretagne
