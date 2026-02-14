COURSES HIPPIQUES Mespras Le Gâvre
COURSES HIPPIQUES Mespras Le Gâvre dimanche 22 mars 2026.
Mespras Hippodrome de la Forêt Le Gâvre Loire-Atlantique
Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR
Début : 2026-03-22 14:00:00
fin : 2026-03-22 18:00:00
2026-03-22
Au programme de cette réunion, courses de trot et de galop.
Mespras Hippodrome de la Forêt Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 89 47
English :
The program for this meeting includes trotting and gallop races.
L’événement COURSES HIPPIQUES Le Gâvre a été mis à jour le 2026-02-14 par Point d’accueil de Blain