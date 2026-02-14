COURSES HIPPIQUES Mespras Le Gâvre

COURSES HIPPIQUES

Mespras Hippodrome de la Forêt Le Gâvre Loire-Atlantique

Tarif : 5.5 – 5.5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-22 14:00:00

fin : 2026-03-22 18:00:00

Date(s) :

2026-03-22

Au programme de cette réunion, courses de trot et de galop.

.

Mespras Hippodrome de la Forêt Le Gâvre 44130 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 79 89 47

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The program for this meeting includes trotting and gallop races.

L’événement COURSES HIPPIQUES Le Gâvre a été mis à jour le 2026-02-14 par Point d’accueil de Blain