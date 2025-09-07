Courses hippiques meeting d’automne Hippodrome Landivisiau

Courses hippiques meeting d’automne Hippodrome Landivisiau dimanche 7 septembre 2025.

Courses hippiques meeting d’automne

Hippodrome Croas-al-Leuriou Landivisiau Finistère

Début : 2025-09-07 14:00:00

fin : 2025-09-07

2025-09-07

7 courses de trot attelé et monté.

Fête des courses animations pour les enfants (poneys, jeu du petit parieur, structure gonflable et goûter offert).

Spectacle de Yuna avec ses chevaux en liberté, spectacle illustrant le respect et la confiance mutuelle humain/animal.

Possibilité de suivre les courses de l’intérieur en voiture suiveuse avec commentaires.

Restauration possible sur le site

– restaurant panoramique surplombant la piste réservation au 06 62 34 09 74.

– friterie frites, saucisses, merguez, galette saucisse.

– crêperie crêpes nature, sucre, chocolat, confiture. .

