Courses hippiques Hippodrome de la Durance Oraison

Alpes-de-Haute-Provence
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les moins de 18 ans
Début : Dimanche 2025-09-14 11:30:00
fin : 2025-09-14 18:00:00
Date(s) :
2025-09-14
2025-09-28
11h30 ouverture des portes
12h00 repas, snack, buvette
14h00 Début des courses
Hippodrome de la Durance Font de Durance Sud
Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 78 60 80 hippodrome.durance@wanadoo.fr
English :
11:30 am doors open
12:00 Lunch, snacks and refreshments
14:00 Start of races
German :
11.30 Uhr Öffnung der Türen
12.00 Uhr Essen, Snacks, Getränke
14.00 Uhr Beginn der Rennen
Italiano :
11.30 Apertura porte
12.00 Pranzo, spuntini e rinfreschi
14:00 Inizio delle gare
Espanol :
11h30 Apertura de puertas
12h00 Almuerzo, aperitivos y refrescos
14h00 Inicio de las carreras
L’événement Courses hippiques Oraison a été mis à jour le 2025-06-24 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque