Courses hippiques Hippodrome de la Durance Oraison

Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Gratuit pour les moins de 18 ans

Début : Dimanche 2025-09-14 11:30:00

fin : 2025-09-14 18:00:00

2025-09-14

2025-09-28

11h30 ouverture des portes

12h00 repas, snack, buvette

14h00 Début des courses

.

Hippodrome de la Durance Font de Durance Sud

Oraison 04700 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 78 60 80 hippodrome.durance@wanadoo.fr

English :

11:30 am doors open

12:00 Lunch, snacks and refreshments

14:00 Start of races

German :

11.30 Uhr Öffnung der Türen

12.00 Uhr Essen, Snacks, Getränke

14.00 Uhr Beginn der Rennen

Italiano :

11.30 Apertura porte

12.00 Pranzo, spuntini e rinfreschi

14:00 Inizio delle gare

Espanol :

11h30 Apertura de puertas

12h00 Almuerzo, aperitivos y refrescos

14h00 Inicio de las carreras

