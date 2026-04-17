[Courses hippiques] Plat · réunion premium Rouxmesnil-Bouteilles
[Courses hippiques] Plat · réunion premium Rouxmesnil-Bouteilles samedi 16 mai 2026.
Rouxmesnil-Bouteilles
[Courses hippiques] Plat · réunion premium
Hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 16:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-05-16 2026-06-06 2026-06-23 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-30 2026-08-24
S’il est une richesse aux portes de Dieppe, c’est l’hippodrome. À quelques centaines de mètres du centre-ville, ce grand espace vert, s’étend sur près de 70 hectares, et offre un véritable spectacle dans une ambiance familiale et conviviale.
Parieur d’un jour ou turfiste averti, faîtes vos jeux ! .
Hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 11 49 hippodrome-dieppe@orange.fr
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English : [Courses hippiques] Plat · réunion premium
L’événement [Courses hippiques] Plat · réunion premium Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie
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