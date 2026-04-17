Rouxmesnil-Bouteilles

[Courses hippiques] Plat · réunion premium

Hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 16:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-05-16 2026-06-06 2026-06-23 2026-07-13 2026-07-18 2026-07-30 2026-08-24

S’il est une richesse aux portes de Dieppe, c’est l’hippodrome. À quelques centaines de mètres du centre-ville, ce grand espace vert, s’étend sur près de 70 hectares, et offre un véritable spectacle dans une ambiance familiale et conviviale.

Parieur d’un jour ou turfiste averti, faîtes vos jeux ! .

Hippodrome de Dieppe Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 11 49 hippodrome-dieppe@orange.fr

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L’événement [Courses hippiques] Plat · réunion premium Rouxmesnil-Bouteilles a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie