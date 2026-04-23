Courses hippiques hippodrome de Penalan Plounévézel

Plounévézel

Courses hippiques

hippodrome de Penalan Le Frostel Plounévézel Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-17

Les courses hippiques offrent une expérience unique aux passionnés de chevaux et de sport. Ces événements se dérouleront sur l’hippodrome de Penalan à Plounévezel, avec des courses palpitantes où les chevaux de trot et de galop s’affrontent dans un cadre dynamique et convivial et s’apprêtent à challenger les obstacles.

Venez vivre l’émotion des paris et encourager vos chevaux favoris lors de ces journées animées, idéales pour toute la famille.

7 courses. Animations pour enfants structures gonflables, chevaux mécaniques. Restauration rapide et buvette. .

hippodrome de Penalan Le Frostel Plounévézel 29270 Finistère Bretagne +33 2 98 93 34 35

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English :

L’événement Courses hippiques Plounévézel a été mis à jour le 2026-04-23 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée