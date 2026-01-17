Courses hippiques premium 2026 La Celle-Condé

Courses hippiques premium 2026

Les Amourettes La Celle-Condé Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-07 11:00:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Ouverture des courses hippiques 2026 avec cette tout 1ère réunion, premium et gratuite ! Où que vous soyez, à vos paris !

Venez parier à l’occasion de cette 1ère réunion de courses hippiques de l’année. Pour profiter de la belle vue qu’offre le restaurant panoramique tout en se régalant, réservez sans attendre auprès de William Urbansky et son équipe (Auberge de l’Abbaye de Noirlac). .

Les Amourettes La Celle-Condé 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 96 22 58

English :

Horse racing opens in 2026 with the very 1st free premium meeting! Wherever you are, place your bets!

