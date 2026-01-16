Courses hippiques Hippodrome Saint-Galmier
Courses hippiques Hippodrome Saint-Galmier dimanche 1 février 2026.
Hippodrome 52 route de Cuzieu Saint-Galmier Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : 2026-02-01 15:30:00
fin : 2026-02-01 19:30:00
2026-02-01
Réunion nationale avec 7 courses de trot au programme.
Restauration en salle panoramique Jean Thomas
Information et réservation au 0629609984
Hippodrome 52 route de Cuzieu Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 04 68 contact@hippodrome-saint-galmier.fr
English :
National meeting with 7 trotting races on the program.
Catering in the Jean Thomas panoramic dining room
Information and reservations at 0629609984
