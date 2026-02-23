Courses Hippiques Hippodrome Saint-Galmier
Courses Hippiques Hippodrome Saint-Galmier jeudi 12 mars 2026.
Courses Hippiques
Hippodrome 52 route de Cuzieu Saint-Galmier Loire
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-12 16:00:00
fin : 2026-03-12 20:30:00
Date(s) :
2026-03-12
Réunion nationale avec au moins 8 courses de trot au programme.
Restauration en salle panoramique Jean Thomas assurée par le restaurant l’Amphitryon (informations et réservations au 06.29.60.99.84).
Hippodrome 52 route de Cuzieu Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 04 68 contact@hippodrome-saint-galmier.fr
English :
National meeting with at least 8 trotting races on the program.
Catering in the Jean Thomas panoramic room provided by the Amphitryon restaurant (information and reservations on 06.29.60.99.84).
L’événement Courses Hippiques Saint-Galmier a été mis à jour le 2026-02-23 par Ville de Saint-Galmier