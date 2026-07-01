Courses Hippiques Hippodrome Saint-Galmier

Informations pratiques

Saint-Galmier

Courses Hippiques

Hippodrome 52 route de Cuzieu Saint-Galmier Loire

Tarif : 5 – 5 – EUR

Gratuité pour les moins de 18 ans, les étudiants et les plus de 70 ans.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21 11:30:00

fin : 2026-07-21 16:00:00

Date(s) :

2026-07-21

Réunion nationale avec 8 courses de trot au programme. Restauration en salle panoramique Jean Thomas assurée par le restaurant l’Amphitryon (réservation au 0629609984). Nombreuses animations structures gonflables, balades à poney, sulkys à pédale.

.

Hippodrome 52 route de Cuzieu Saint-Galmier 42330 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 77 54 04 68 contact@hippodrome-saint-galmier.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

National meet featuring 8 trotting races. Dining in the Jean Thomas panoramic lounge provided by the Amphitryon restaurant (reservations at 0629609984). Plenty of entertainment: inflatable attractions, pony rides, and pedal-powered sulkies.

L’événement Courses Hippiques Saint-Galmier a été mis à jour le 2026-07-01 par Ville de Saint-Galmier