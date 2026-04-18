Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Courses hippiques semi nocturne Hœrdt

Courses hippiques semi nocturne Hœrdt samedi 18 avril 2026.

Adresse : 97 rue du Cheval Noir

Ville : 67720 Hœrdt

Département : Bas-Rhin

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Tarif :

Courses hippiques semi nocturne

97 rue du Cheval Noir Hœrdt Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-18
fin : 2026-04-18

Date(s) :
2026-04-18

  .

97 rue du Cheval Noir Hœrdt 67720 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 51 32 44  secretariat@hippodrome-strasbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Courses hippiques semi nocturne Hœrdt a été mis à jour le 2026-03-13 par Communauté de communes de la Basse-Zorn