Informations pratiques

Cholet

Courses hippiques septembre 2026

Route de Puy Saint Bonnet Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 13:30:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-20 2026-09-27

Au programme :

Vendredi 11 septembre : trot

Dimanche 20 septembre : trot PREMIUM

Dimanche 27 septembre : trot .

Route de Puy Saint Bonnet Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 39 71 contacthippodromecholet@gmail.com

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English :

L’événement Courses hippiques septembre 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais