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Courses hippiques septembre 2026 Route de Puy Saint Bonnet Cholet

dimanche 20 septembre 2026 · Route de Puy Saint Bonnet · Cholet

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
13:30:00
Lieu
Route de Puy Saint Bonnet
Adresse
Avenue de l'Hippodrome
Ville
49300 Cholet
Département
Maine-et-Loire
Tarif

Cholet

Courses hippiques septembre 2026

Route de Puy Saint Bonnet Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-27

Date(s) :
2026-09-20 2026-09-27

Au programme :

Vendredi 11 septembre : trot
Dimanche 20 septembre : trot PREMIUM
Dimanche 27 septembre : trot   .

Route de Puy Saint Bonnet Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 39 71  contacthippodromecholet@gmail.com

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English :

L’événement Courses hippiques septembre 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais

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