Courses hippiques septembre 2026 Route de Puy Saint Bonnet Cholet
dimanche 20 septembre 2026 · Route de Puy Saint Bonnet · Cholet
Informations pratiques
Cholet
Courses hippiques septembre 2026
Route de Puy Saint Bonnet Avenue de l’Hippodrome Cholet Maine-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 13:30:00
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-20 2026-09-27
Au programme :
Vendredi 11 septembre : trot
Dimanche 20 septembre : trot PREMIUM
Dimanche 27 septembre : trot .
Route de Puy Saint Bonnet Avenue de l’Hippodrome Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 62 39 71 contacthippodromecholet@gmail.com
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English :
L’événement Courses hippiques septembre 2026 Cholet a été mis à jour le 2026-09-05 par Office de tourisme du Choletais
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