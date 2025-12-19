Courses hippiques Tout galop, Hippodrome de Cluny Cluny
Courses hippiques Tout galop, Hippodrome de Cluny Cluny samedi 25 avril 2026.
Courses hippiques Tout galop
Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-04-25 11:30:00
fin : 2026-10-10 17:30:00
2026-04-25 2026-10-10
6 rendez-vous en 2025 pour découvrir un sport, un jeu, un spectacle.
Au menu courses hippiques avec du trot, du plat et de l’obstacle pour satisfaire tous publics dans un cadre verdoyant où chacun pourra se restaurer, se détendre, s’amuser.
En famille, pour jouer ou simplement s’émerveiller du spectacle; comprendre l’organisation des courses, les paris; vivre le spectacle de l’intérieur… il y en a pour tous les gouts. .
Hippodrome de Cluny 8 Chemin Georges Malère Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 59 02 27 contact@hippodrome-cluny.com
