Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port Nantes

Courses hippiques : Trot Hippodrome du Petit Port Nantes vendredi 26 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-26 11:00 –

Gratuit : non 5 € / 6 € / 3 € / Gratuit – de 18 ans 5 € en ligne / 6 € sur place / 3 € étudiants / Gratuit pour les moins de 18 ans Billetterie sur hippodrome-nantes.fr ou 02 40 74 19 71 Tout public

8 courses de trot à partir de 11h Rendez-vous à l’hippodrome de Nantes vendredi 26 septembre 2025 pour assister à 8 courses de trot. Au programme : 6 courses de trot attelé dont le Prix Kervegan sur la distance de 3 000 mètres, mais également 2 courses de trot monté dont le Prix Jules Verne pour des chevaux âgés de 7 à 11 ans.

Hippodrome du Petit Port Nantes Nord Nantes 44300

02 40 74 19 71 http://www.hippodrome-nantes.fr/ https://www.hippodrome-nantes.fr/billetterie