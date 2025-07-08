Courses Hippiques Trot Hippodrome de Marville Saint-Malo
Courses Hippiques Trot Hippodrome de Marville Saint-Malo mardi 12 août 2025.
Courses Hippiques Trot
Hippodrome de Marville 9 Rue Jean-Pierre de Triquerville Saint-Malo Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-08-12 13:00:00
fin : 2025-11-01
Date(s) :
2025-08-12 2025-08-15 2025-11-01
La nouvelle saison des courses hippiques est lancée.
Au programme des courses de trot qui offrent un véritable spectacle dans une ambiance familiale et conviviale. .
Hippodrome de Marville 9 Rue Jean-Pierre de Triquerville Saint-Malo 35400 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 56 19 58
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Courses Hippiques Trot Saint-Malo a été mis à jour le 2025-08-07 par SPL Destination Saint-Malo Baie du Mont-Saint-Michel