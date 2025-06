Courses hippiques Hippodrome Georges Pinsard Verneuil d’Avre et d’Iton 14 juillet 2025 14:00

Eure

Courses hippiques Hippodrome Georges Pinsard Francheville Verneuil d’Avre et d’Iton Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-14 14:00:00

fin : 2025-08-17

Date(s) :

2025-07-14

2025-08-15

2025-08-17

Par l’association Société des courses de Francheville

Hippodrome Georges Pinsard (RD926 direction L’Aigle) payant

Restauration champêtre dès 12h, buvette, crêpes… Jeux gratuits pour enfants et animations pour adultes (tirage au sort, tombola…)

Prix de la Ville de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, le vendredi 15 août.

Dates des courses :

– Lundi 14 juillet à 14h

– Vendredi 15 août à 14h

– Dimanche 17 août à 14h

Hippodrome Georges Pinsard Francheville

Verneuil d’Avre et d’Iton 27130 Eure Normandie

English : Courses hippiques

By the association Société des courses de Francheville

Hippodrome Georges Pinsard (RD926 towards L?Aigle) fee payable

Country-style catering from 12pm, refreshment bar, crêpes… Free games for children and entertainment for adults (raffle, tombola…)

Prix de la Ville de Verneuil-d?Avre-et-d?Iton, Friday August 15.

Race dates :

– Monday, July 14 at 2pm

– Friday August 15 at 2pm

– Sunday August 17 at 2pm

German :

Durch den Verein Société des courses de Francheville

Hippodrome Georges Pinsard (RD926 Richtung L?Aigle) kostenpflichtig

Ländliche Restauration ab 12 Uhr, Getränkestand, Crêpes… Kostenlose Spiele für Kinder und Animationen für Erwachsene (Verlosung, Tombola…)

Preis der Stadt Verneuil-d’Avre-et-d’Iton am Freitag, den 15. August.

Termine für die Rennen :

– Montag, 14. Juli um 14 Uhr

– Freitag, 15. August um 14 Uhr

– Sonntag, 17. August um 14 Uhr

Italiano :

A cura dell’associazione Société des courses de Francheville

Ippodromo Georges Pinsard (RD926 verso L’Aigle) a pagamento

Ristorazione in stile country dalle 12.00, bar, crêpes… Giochi gratuiti per i bambini e intrattenimento per gli adulti (lotteria, tombola, ecc.)

Prix de la Ville de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, venerdì 15 agosto.

Date delle gare:

– Lunedì 14 luglio alle 14:00

– Venerdì 15 agosto alle 14.00

– Domenica 17 agosto alle 14:00

Espanol :

Por la asociación Société des courses de Francheville

Hipódromo Georges Pinsard (RD926 en dirección a L’Aigle) de pago

Restauración campestre a partir de las 12 h, bar, crepes… Juegos gratuitos para los niños y animación para los adultos (tómbola, rifa, etc.)

Prix de la Ville de Verneuil-d’Avre-et-d’Iton, viernes 15 de agosto.

Fechas de las carreras :

– Lunes 14 de julio a las 14 h

– Viernes 15 de agosto a las 14 h

– Domingo 17 de agosto a las 14:00

