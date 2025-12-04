Courses Hippodrome de Pau Meeting d’Hiver 2025/26 Hippodrome de Pau Pau

Courses Hippodrome de Pau Meeting d’Hiver 2025/26

Hippodrome de Pau 462 Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2026-02-17

Date(s) :

2025-12-04

Le Meeting d’Hiver, c’est l’événement phare de la saison à l’Hippodrome de Pau ! De novembre à février, place aux courses hippiques sur l’une des meilleures pistes de France la Polytrack New Generation .

30 journées, 239 courses, des grands rendez-vous comme le Grand Prix ou le Grand Cross de Pau qui attirent à eux seuls plus de 8 000 spectateurs.

Chaque week-end, l’ambiance s’anime aussi pour les familles animations gratuites pour les enfants, initiation aux paris, restaurant panoramique… Un rendez-vous hivernal incontournable pour vibrer, s’émerveiller et partager. .

Hippodrome de Pau 462 Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 07 07 contact@hippodrome-pau.com

