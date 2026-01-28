Courses Hippodrome de Pau Meeting d’Hiver Hippodrome de Pau Pau
Courses Hippodrome de Pau Meeting d’Hiver
Hippodrome de Pau 462 Bvd du Cami Salié Pau Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-01-28
fin : 2026-01-28
2026-01-28
Le Meeting d’Hiver, c’est l’événement phare de la saison à l’Hippodrome de Pau ! De novembre à février, place aux courses hippiques sur l’une des meilleures pistes de France la Polytrack New Generation .
30 journées, 239 courses, des grands rendez-vous comme le Grand Prix ou le Grand Cross de Pau qui attirent à eux seuls plus de 8 000 spectateurs.
Chaque week-end, l’ambiance s’anime aussi pour les familles animations gratuites pour les enfants, initiation aux paris, restaurant panoramique… Un rendez-vous hivernal incontournable pour vibrer, s’émerveiller et partager. .
Hippodrome de Pau 462 Bvd du Cami Salié Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 13 07 07 contact@hippodrome-pau.com
