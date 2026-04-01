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Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin

Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin

Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin dimanche 26 avril 2026.

Lieu : Boulevard des Remparts

Adresse : Arènes de la Porte du Béarn

Ville : 64330 Garlin

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-26T11:00:00

Fin : 2026-04-26T

Heure de début : 11:00:00

Tarif :

Garlin

Courses Landaises

Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26

Date(s) :
2026-04-26

11h course de promotion. Ganaderia Bel’Aventure.
13h repas coursayre
16h30 course de compétition. Ganaderia Dargelos.
Réservation avant le 20 avril.   .

Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 50 20 52  torosgarlin@wanadoo.fr

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English : Courses Landaises

L’événement Courses Landaises Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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