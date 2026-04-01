Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin

Garlin

Courses Landaises

Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn Garlin Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 11:00:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

11h course de promotion. Ganaderia Bel’Aventure.

13h repas coursayre

16h30 course de compétition. Ganaderia Dargelos.

Réservation avant le 20 avril. .

Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 50 20 52 torosgarlin@wanadoo.fr

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English : Courses Landaises

L’événement Courses Landaises Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran