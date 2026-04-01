Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin
Courses Landaises Boulevard des Remparts Garlin dimanche 26 avril 2026.
Garlin
Courses Landaises
Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn Garlin Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 11:00:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
11h course de promotion. Ganaderia Bel’Aventure.
13h repas coursayre
16h30 course de compétition. Ganaderia Dargelos.
Réservation avant le 20 avril. .
Boulevard des Remparts Arènes de la Porte du Béarn Garlin 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 50 20 52 torosgarlin@wanadoo.fr
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English : Courses Landaises
L’événement Courses Landaises Garlin a été mis à jour le 2026-04-02 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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