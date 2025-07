Courses Les 10 Kilomètres de Mont-d’Origny Mont-d’Origny

Courses Les 10 Kilomètres de Mont-d’Origny Mont-d’Origny samedi 16 août 2025.

Mont-d’Origny Aisne

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Les courses des 10 Kilomètres de Mont-d’Origny reviennent le samedi 16 août 2025 !

Course °1

-500mètres départ à 16h30, gratuit.

Course n°2

– 2,5 kilomètres départ à 17h, gratuit.

Course n°3

– 5 Kilomètres départ à 17h.

Course n°4

– 10 Kilomètres départ à 17h45

Inscription 5 et 10 kilomètres 7 € sur place + 1€

Inscription sur Adeorun.com

Contact Pascal BLEUSE 06 17 92 01 59

Mail courir.mtdo@gmail.com 0 .

Mont-d’Origny 02390 Aisne Hauts-de-France +33 6 17 92 01 59 courir.mtdo@gmail.com

