Courses Nature des Coëvrons Mézangers

Courses Nature des Coëvrons

Etang du Gué de Selle Mézangers Mayenne

Tarif : 9 – 9 – 0 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 08:00:00

fin : 2026-04-11 15:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Les Courses Nature des Coëvrons sont de retour pour une 4ème édition !

Nous vous attendons le samedi 11 avril 2026 à l’étang du Gué de Selle de Mézangers (53) dès 8h pour une journée sous le signe du sport et de la découverte de nos jolis environs !

Venez vous faire plaisir avec trois parcours de trail 8 km, 20 km, et 50 km.

Chaque participant pourra s’engager dans l’un de ces trails en plein cœur de la nature du Pays des Coëvrons.

Les parcours se déroulent principalement sur des chemins forestiers et des sentiers légèrement vallonnés,

avec seulement 2 km de route pour les parcours de 20 km et 50 km.

L’épreuve du 50 km offre l’occasion de découvrir les magnifiques sentiers du Montaigu et du Mont-Rochard.

Rejoignez nous pour une expérience de trail inoubliable au milieu des paysages enchanteurs des Coëvrons !

Départ Arrivée le site du Gué de Selle à Mézangers (53)

Un lot offert à chaque participant.

Inscription en ligne. Date limite des inscriptions 5 avril 2026

Pas d’inscriptions sur place le jour des courses.

Les dossards sont à retirer sur place au site du Gué de Selle à Mézangers le jour des épreuves. .

Etang du Gué de Selle Mézangers 53600 Mayenne Pays de la Loire caevron.athle@gmail.com

English :

The Coëvrons Nature Races are back for a 4th edition!

