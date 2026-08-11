Informations pratiques

Saint-Martin-de-Bonfossé

COURSEVAL EN CONCERT

49 Le Caillouet Saint-Martin-de-Bonfossé Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:30:00

fin : 2026-10-04 17:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Et si Lady Gaga, Ed Sheeran ou Mylène Farmer avaient vécu au XVe siècle ?

C’est le pari aussi surprenant que réjouissant de Courseval, le premier groupe français de musique Bardcore. Le dimanche 4 octobre à 15 h 30, le Comité des fêtes et la commune vous invitent à vivre une expérience musicale hors du commun dans le cadre exceptionnel de l’église de Saint-Martin de Bonfossé.

Le concept revisiter les plus grands succès de la musique actuelle avec des instruments médiévaux.

Luths, harpe, flûtes à bec et tambours donnent une nouvelle vie à des morceaux mondialement connus. Les mélodies prennent alors une couleur inattendue, entre émotion, poésie et voyage dans le temps.

Derrière Courseval, trois musiciens passionnés de musique ancienne, de fantasy et de culture médiévale. Leurs adaptations, diffusées sur les réseaux sociaux, ont déjà séduit des millions d’internautes, avant de conquérir le public partout en France.

Pour cette représentation exceptionnelle, ils interpréteront notamment des versions inédites de Shape of You, Bad Romance, Take on Me, Désenchantée, Emmenez-moi, Gimme! Gimme! Gimme!, I Will Survive et bien d’autres surprises. Un spectacle accessible à tous.

Rendez-vous à l’église de Saint-Martin de Bonfossé. .

49 Le Caillouet Saint-Martin-de-Bonfossé 50750 Manche Normandie +33 2 33 56 67 01 benoite.nouet@gmail.com

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English : COURSEVAL EN CONCERT

L’événement COURSEVAL EN CONCERT Saint-Martin-de-Bonfossé a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Saint-Lô