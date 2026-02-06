Court circuit Concert à l’église de Nouvion sur Meuse Nouvion-sur-Meuse

Court circuit Concert à l’église de Nouvion sur Meuse

Pour cette 6ème année du Festival Court-Circuit, Sapristi !! continue l’aventure et créer la version hivernale. Aujourd’hui, l’association vous propose 3 dates dans des églises sous la thématique de L’AMOUR.L’association Sapristi !! organise une soirée sur le thème de l’amour avec un grand A.En ces temps troubles, l’association a la volonté de rassembler autour du partage de l’amour. Seul.e ou accompagné.e, venez à cette soirée de partage de sentiments sincères et purs où concert, jeux, planches apéritives et boissons seront de rigueur.1ère étape, entrée en matière sur le thème de l’amour Vendredi 13 février 2026 à 18h30Église de Nouvion-sur-MeuseConcert de TRIPLE AAA (Pop Soul)Triple AAA est un duo acoustique qui propose des reprises et des compos, mélangeant les genres et les influences. D’Aretha Franklin à Amy Winehouse, en passant par Nina Simone et les Rolling Stones, Triple AAA vous emmène dans leur univers grâce à un set riche et diversifié.Avec sa voix chaude et puissante, Tiffanie amène des teintes de Blues et de Soul, tandis que J.C propose un véritable travail multi-instrumental orchestré par des loopers.Venez découvrir ce voyage original qui mélange les genres.Billets disponibles dans les offices de tourisme de Charleville et Sedan.

Église de Nouvion sur Meuse Nouvion-sur-Meuse 08160 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69 asso.sapristi@gmail.com

For this 6th year of the Festival Court-Circuit, Sapristi !! is continuing the adventure and creating a winter version. Today, the association is offering 3 dates in churches on the theme of LOVE.The Sapristi !! association is organizing an evening on the theme of love with a capital A. In these troubled times, the association wants to bring people together to share love. Alone or accompanied, come along to this evening of sharing pure, sincere feelings, where concerts, games, appetizers and drinks will be the order of the day.1st stage, introduction to the theme of love:Friday, February 13, 2026 at 6:30 pmChurch of Nouvion-sur-MeuseConcert by TRIPLE AAA (Pop Soul)Triple AAA is an acoustic duo offering covers and compositions, mixing genres and influences. From Aretha Franklin to Amy Winehouse, via Nina Simone and the Rolling Stones, Triple AAA take you into their world with a rich and diverse set.With her warm, powerful voice, Tiffanie brings tinges of Blues and Soul, while J.C. offers a real multi-instrumental work orchestrated by loopers.Come and discover this original journey that mixes genres.Tickets available at Charleville and Sedan tourist offices.

