Court circuit Concert à l’église de Wadelincourt Wadelincourt

Pour cette 6ème année du Festival Court-Circuit, Sapristi !! continue l’aventure et créer la version hivernale. Aujourd’hui, l’association vous propose 3 dates dans des églises sous la thématique de L’AMOUR.L’association Sapristi !! organise une soirée sur le thème de l’amour avec un grand A.En ces temps troubles, l’association a la volonté de rassembler autour du partage de l’amour. Seul.e ou accompagné.e, venez à cette soirée de partage de sentiments sincères et purs où concert, jeux, planches apéritives et boissons seront de rigueur.2ème étape, célébrons ensemble l’amour d’être ensemble Samedi 14 février 2026 à 18h30Église de WadelincourtConcert de The Juncker Vaillant (folk rock Marne)Le duo de musique folk rock formé par Pascal Juncker et Olivier Vaillant, originaires de Reims, s’est constitué en 2022, avec un répertoire offrant une inclassable odyssée à travers l’histoire du rock acoustique et de la folk. Des reprises allant de Bowie à Gorillaz, en passant par Neil Young, Depeche Mode ou Black Keys.Un voyage musical où les mélodies intemporelles rencontrent des sons contemporains. Une expérience tout en séduction mêlant nostalgie et modernité.Billets disponibles dans les offices de tourisme de Charleville et Sedan.

Église de Wadelincourt Wadelincourt 08200 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69 asso.sapristi@gmail.com

English :

For this 6th year of the Festival Court-Circuit, Sapristi !! is continuing the adventure and creating a winter version. Today, the association is offering 3 dates in churches on the theme of LOVE.The Sapristi !! association is organizing an evening on the theme of love with a capital A. In these troubled times, the association wants to bring people together to share love. Alone or accompanied, come and join us for an evening of pure, sincere feelings, featuring concerts, games, appetizers and drinks.2ème étape, celebrons ensemble l?amour d?être ensemble:Saturday, February 14, 2026 at 6:30pmWadelincourt churchConcert by The Juncker Vaillant (folk rock ? Marne)The folk rock duo formed by Pascal Juncker and Olivier Vaillant, originally from Reims, formed in 2022, with a repertoire offering an unclassifiable odyssey through the history of acoustic rock and folk. With covers ranging from Bowie and Gorillaz to Neil Young, Depeche Mode and Black Keys, this is a musical journey where timeless melodies meet contemporary sounds. Tickets available from Charleville and Sedan tourist offices.

