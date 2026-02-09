Court circuit Concert à Montcy Notre Dame Montcy-Notre-Dame

Court circuit Concert à Montcy Notre Dame

Pour cette 6ème année du Festival Court-Circuit, Sapristi !! continue l’aventure et créer la version hivernale. Aujourd’hui, l’association vous propose 3 dates dans des églises sous la thématique de L’AMOUR.L’association Sapristi !! organise une soirée sur le thème de l’amour avec un grand A.En ces temps troubles, l’association a la volonté de rassembler autour du partage de l’amour. Seul.e ou accompagné.e, venez à cette soirée de partage de sentiments sincères et purs où concert, jeux, planches apéritives et boissons seront de rigueur3ème étape, célébrons l’amour avec un grand A Dimanche 15 février 2026 à 16h00Église de Montcy-Notre-DameConcert de Jaz Delorean (chanteur et pianiste du groupe TANKUS)Leader charismatique du groupe Londonien TANKUS qui s’est notamment révélé aux Trans Musicales 2021, Jaz Delorean quitte son costume de bête de scène bondissante pour vous inviter dans un registre plus intimiste avec son projet solo.Inspiré par les pianistes américains, des saloons du Far West aux piano-bars de la Nouvelle Orléans, dans un registre swing ou encore Boogie Woogie, il propose des mélodies tantôt mélancoliques, tantôt plus festives. L’artiste vagabond apporte par ailleurs un peu de modernité à cet univers, en puisant notamment des influences chez des groupes tels Blur ou encore les Blockheads.Pianiste de grand talent disposant d’une plume finement affûtée, Jaz sublime ses compositions avec sa voix rauque, non sans rappeler Tom Waits. Profitez de l’une des rares occasions de découvrir cet artiste en France. Il défendra à son dernier opus “Live by Lamplight”.

18, rue Gustave Gailly Montcy-Notre-Dame 08090 Ardennes Grand Est +33 6 49 95 89 69 asso.sapristi@gmail.com

For this 6th year of the Festival Court-Circuit, Sapristi !! is continuing the adventure and creating a winter version. Today, the association is offering 3 dates in churches on the theme of LOVE.The Sapristi !! association is organizing an evening on the theme of love with a capital A. In these troubled times, the association wants to bring people together to share love. Alone or accompanied, come and join us for an evening of pure, sincere feelings, featuring concerts, games, appetizers and drinks3ème étape, célébrons l?dimanche 15 février 2026 à 16h00Église de Montcy-Notre-DameConcert by Jaz Delorean (singer and pianist with TANKUS)The charismatic leader of London band TANKUS, who made a name for themselves at Trans Musicales 2021, Jaz Delorean leaves his bouncy stage persona to invite you into a more intimate setting with his solo project.Inspired by American pianists, from the saloons of the Far West to the piano bars of New Orleans, in a swing or Boogie Woogie register, he offers melodies that are sometimes melancholy, sometimes more festive. The vagabond artist also brings a touch of modernity to this universe, drawing influences from bands such as Blur and the Blockheads.A highly talented pianist with a finely honed pen, Jaz sublimates his compositions with a husky voice reminiscent of Tom Waits. Take advantage of one of the rare opportunities to discover this artist in France. He will be performing his latest opus, Live by Lamplight.

