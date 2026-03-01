Court Circuit Juvardeil programmation animations février à avril 2026 Juvardeil
5 Rue de l'Hormeau Juvardeil Maine-et-Loire
Début : 2026-03-13 21:30:00
fin : 2026-05-01
2026-03-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-04-26 2026-05-01
Le bar-restaurant-épicerie Court-Circuit à Juvardeil vous dévoile sa programmation culturelle pour le début de sa saison 2026.
Au programme, des soirées concerts, des spectacles, des documentaires et ateliers théâtres, bref il y en a pour tous les goûts. Alors osez venir à Court-circuit, vous serez enchanté de l’ambiance et de l’accueil réservé. .
5 Rue de l’Hormeau Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 96 07 scop-lestrognes@mailo.fr
English :
The Court-Circuit bar-restaurant-grocery in Juvardeil unveils its cultural program for the start of its 2026 season.
