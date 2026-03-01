Court Circuit Juvardeil programmation animations février à avril 2026

5 Rue de l’Hormeau Juvardeil Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 21:30:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-03-13 2026-03-20 2026-04-10 2026-04-26 2026-05-01

Le bar-restaurant-épicerie Court-Circuit à Juvardeil vous dévoile sa programmation culturelle pour le début de sa saison 2026.

Au programme, des soirées concerts, des spectacles, des documentaires et ateliers théâtres, bref il y en a pour tous les goûts. Alors osez venir à Court-circuit, vous serez enchanté de l’ambiance et de l’accueil réservé. .

5 Rue de l’Hormeau Juvardeil 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 93 96 07 scop-lestrognes@mailo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Court-Circuit bar-restaurant-grocery in Juvardeil unveils its cultural program for the start of its 2026 season.

L’événement Court Circuit Juvardeil programmation animations février à avril 2026 Juvardeil a été mis à jour le 2026-03-04 par Office de tourisme Anjou bleu