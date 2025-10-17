Court Circuit Juvardeil programmation des animations de l’automne 2025 Juvardeil

Court Circuit Juvardeil programmation des animations de l’automne 2025

5 Rue de l’Hormeau Juvardeil Maine-et-Loire

Début : 2025-10-17 16:00:00

fin : 2025-10-19

2025-10-17 2025-10-19 2025-10-26 2025-11-07 2025-11-09 2025-11-13 2025-11-21 2025-11-23 2025-11-30

Le bar-restaurant-épicerie Court-Circuit à Juvardeil vous dévoile sa programmation culturelle pour l’automne 2025.

Au programme, des soirées concerts, des spectacles, des documentaires et ateliers théâtres, bref il y en a pour tous les goûts. Alors osez venir à Court-circuit, vous serez enchanté de l’ambiance et de l’accueil réservé. .

+33 2 41 93 96 07 scop-lestrognes@mailo.fr

English :

The Court-Circuit bar-restaurant-grocery in Juvardeil unveils its cultural program for autumn 2025.

German :

Das Bar-Restaurant-Lebensmittelgeschäft Court-Circuit in Juvardeil enthüllt sein Kulturprogramm für den Herbst 2025.

Italiano :

Il bar-ristorante-gastronomia Court-Circuit di Juvardeil presenta il suo programma culturale per l’autunno 2025.

Espanol :

El bar-restaurante-tienda de comestibles Court-Circuit de Juvardeil desvela su programa cultural para otoño de 2025.

