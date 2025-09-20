COURT CIRCUIT – LEGATO – Festival Ensemble(s) Théâtre l’Echangeur Bagnolet

Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Concert dans le cadre du festival Ensemble(s)

Créations mondiales pour flûte, clarinette, piano, violon, violoncelle

Anne Castex – Backlash

John Aulich – Atranones

Laura Heneghan – Rupture

Monika Dalach Sayers – Plastiglomerate

Paul Scully – The trial of the Tilted Arc

Vincent Portes – Les sons maigres

Laura Bowler – Ping

Ensembles Court-circuit, Multilatérale, 2e2m, Sillages et Cairn

Jean Deroyer direction

Cédric Jullion flûte

Bogdan Sydorenko clarinette

Maroussia Gentet piano

Alexandra Greffin-Klein violon

Ingrid Schoenlaub violoncelle

L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026

À la suite d’un appel à participation, six compositrices et compositeurs émergent·e·s de 20 à 30 ans ont été sélectionné·e·s pour présenter leurs nouvelles oeuvres