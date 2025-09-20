COURT CIRCUIT – LEGATO – Festival Ensemble(s) Théâtre l’Echangeur Bagnolet
COURT CIRCUIT – LEGATO – Festival Ensemble(s) Samedi 20 septembre, 18h00 Théâtre l’Echangeur Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Fin : 2025-09-20T18:00:00 – 2025-09-20T19:00:00
Concert dans le cadre du festival Ensemble(s)
Créations mondiales pour flûte, clarinette, piano, violon, violoncelle
Anne Castex – Backlash
John Aulich – Atranones
Laura Heneghan – Rupture
Monika Dalach Sayers – Plastiglomerate
Paul Scully – The trial of the Tilted Arc
Vincent Portes – Les sons maigres
Laura Bowler – Ping
Ensembles Court-circuit, Multilatérale, 2e2m, Sillages et Cairn
Jean Deroyer direction
Cédric Jullion flûte
Bogdan Sydorenko clarinette
Maroussia Gentet piano
Alexandra Greffin-Klein violon
Ingrid Schoenlaub violoncelle
L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026
À la suite d’un appel à participation, six compositrices et compositeurs émergent·e·s de 20 à 30 ans ont été sélectionné·e·s pour présenter leurs nouvelles oeuvres