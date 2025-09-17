COURT CIRCUIT – PULSE – Festival Ensemble(s) Théâtre l’Echangeur Bagnolet
Début : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:00:00
Fin : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:00:00
Concert dans le cadre du festival Ensemble(s)
Pour sa 6ème édition, le festival Ensemble(s) s’ouvre comme à son habitude avec un concert réunissant des musiciens et musiciennes des 5 ensembles.
Une bonne occasion pour jouer la pièce Six Miniatures en trompe-l’œil de Philippe Hurel, à l’effectif instrumental conséquent et atypique. À ses côtés sont réunies deux personnalités toutes deux nées en 1987, la compositrice d’origine philippine Feliz Anne Reyes Macahis et le compositeur d’origine colombienne Daniel Arango-Prada, qui ont reçu commande pour deux nouvelles créations.
L’idée de topographie sonore revient à plusieurs reprises dans les trois pièces. À travers des écritures musicales différentes, des espaces réels ou imaginaires posent cette question de la perception : que voyons-nous vraiment ? Quelle influence cela a sur une réalité donnée ?
Philippe HUREL – Préambule pour flûte – CRÉATION MONDIALE
Mark ANDRE – Contrapunctus pour piano
Feliz Anne Reyes MACAHIS – Banyan pour clarinette, basson, saxophone, trombone, percussion, violoncelle, contrebasse – CRÉATION MONDIALE
Daniel Arango PRADA – Topologies imaginaires pour 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 percussions, harpe, piano, 2 violons, alto, violoncelle – CRÉATION MONDIALE
Philippe HUREL – Six miniatures en trompe l’oeil pour 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 cors, 2 percussions, harpe, piano, 2 violons, alto, violoncelle
Musiciens de Court-circuit, Multilatérale, Cairn, 2e2m, Sillages
Léo Margue • Celia Llácer • Julien Leroy, direction
Anne Cartel, Matteo Cesari, flûtes
Benoît Savin, Véronique Fèvre, clarinettes
Stéphane Sordet, saxophone
Loïc Chevandier, basson
Cédric Bonnet, Éric du Fäy, cors
Alain Rigollet, trombone
Clément Delmas, Ève Payeur, percussions
Vincent Leterme, piano
Aurélie Saraf, harpe
Constance Ronzatti, Léo Belthoise, violons
Cécile Brossard, alto
Alexa Ciciretti, violoncelle
Didier Meu, contrebasse
L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026
