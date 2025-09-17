COURT CIRCUIT – PULSE – Festival Ensemble(s) Théâtre l’Echangeur Bagnolet

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:00:00

Fin : 2025-09-17T20:00:00 – 2025-09-17T21:00:00

Concert dans le cadre du festival Ensemble(s)

Pour sa 6ème édition, le festival Ensemble(s) s’ouvre comme à son habitude avec un concert réunissant des musiciens et musiciennes des 5 ensembles.

Une bonne occasion pour jouer la pièce Six Miniatures en trompe-l’œil de Philippe Hurel, à l’effectif instrumental conséquent et atypique. À ses côtés sont réunies deux personnalités toutes deux nées en 1987, la compositrice d’origine philippine Feliz Anne Reyes Macahis et le compositeur d’origine colombienne Daniel Arango-Prada, qui ont reçu commande pour deux nouvelles créations.

L’idée de topographie sonore revient à plusieurs reprises dans les trois pièces. À travers des écritures musicales différentes, des espaces réels ou imaginaires posent cette question de la perception : que voyons-nous vraiment ? Quelle influence cela a sur une réalité donnée ?

Philippe HUREL – Préambule pour flûte – CRÉATION MONDIALE

Mark ANDRE – Contrapunctus pour piano

Feliz Anne Reyes MACAHIS – Banyan pour clarinette, basson, saxophone, trombone, percussion, violoncelle, contrebasse – CRÉATION MONDIALE

Daniel Arango PRADA – Topologies imaginaires pour 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 percussions, harpe, piano, 2 violons, alto, violoncelle – CRÉATION MONDIALE

Philippe HUREL – Six miniatures en trompe l’oeil pour 2 flûtes, 2 clarinettes, 2 cors, 2 percussions, harpe, piano, 2 violons, alto, violoncelle

Musiciens de Court-circuit, Multilatérale, Cairn, 2e2m, Sillages

Léo Margue • Celia Llácer • Julien Leroy, direction

Anne Cartel, Matteo Cesari, flûtes

Benoît Savin, Véronique Fèvre, clarinettes

Stéphane Sordet, saxophone

Loïc Chevandier, basson

Cédric Bonnet, Éric du Fäy, cors

Alain Rigollet, trombone

Clément Delmas, Ève Payeur, percussions

Vincent Leterme, piano

Aurélie Saraf, harpe

Constance Ronzatti, Léo Belthoise, violons

Cécile Brossard, alto

Alexa Ciciretti, violoncelle

Didier Meu, contrebasse

L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026

Théâtre l'Echangeur Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France

