COURT CIRCUIT – So nah so fern – Festival Ensemble(s) Théâtre l’Echangeur Bagnolet

COURT CIRCUIT – So nah so fern – Festival Ensemble(s) Dimanche 21 septembre, 19h00 Théâtre l’Echangeur Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T19:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Fin : 2025-09-21T19:00:00 – 2025-09-21T20:00:00

Concert dans le cadre du festival Ensemble(s)

Si le titre de ce concert – si près, si loin en Français – fait référence à la pièce de Philippe Hurel, il illustre par ailleurs le choix qui a été fait de programmer un compositeur et une compositrice – la coréenne Imsu Choi - éloignés sur le plan géographique et conceptuel mais assez proches pour ce qui est de leur travail sur la perception et le temps musical : on trouvera ainsi dans les deux œuvres, une propension à la répétition de patterns mélodiques et rythmiques, la volonté de faire fusionner les timbres ainsi qu’une allusion à la mémoire et l’oubli.

So nah, so fern de Philippe Hurel fait partie d’une série de pièces qui ont à voir avec la disparition et le deuil : ceux qui nous ont quittés restent présents dans nos mémoires. So nah, so fern est le lieu du trompe-l’œil : si l’on reconnaît les matériaux qui sont en jeu, tout est fait pour que leur degré de proximité ou d’éloignement – sur le plan temporel ou celui de la similarité – soit difficilement perceptible.

Dans Synacleft, Imsu Choi convoque aussi l’oubli en faisant allusion au Léthé (qui a inspiré Baudelaire), dans lequel nous plongerions selon elle, insensibles que nous sommes à voir la fissure présente dans l’univers minuscule comme dans notre vie quotidienne, en raison de son imperceptible existence. La pièce s’organise sur une note opiniâtre dont on explore les alentours. La fissure est son avenir prédestiné, l’espace se partage, la frontière est brisée : espace imaginaire, aux confins d’une fissure synaptique.

Imsu Choi, Synacleft pour flûte, clarinette, piano, violon, alto, violoncelle

Philippe Hurel, So nah so fern 1 et 2 pour flûte, clarinette, violon, alto, violoncelle, piano, percussion

Ensemble Court-circuit

Jean Deroyer direction

Matteo Cesari flûte

Pierre Dutrieu clarinette

Jean-Marie Cottet piano

Ève Payeur percussion

Alexandra Greffin-Klein violon

Laurent Camatte alto

Frédéric Baldassare violoncelle

avec la participation d’élèves du conservatoire municipal du 20e arrondissement de Paris et du conservatoire d’Ivry sur Seine

L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026

Théâtre l’Echangeur Bagnolet Bagnolet 93170 Seine-Saint-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/festival-ensembles2 »}]

