COURT-CIRCUIT Son pour son musique Bibliothèque principale Courbevoie

COURT-CIRCUIT Son pour son musique Bibliothèque principale Courbevoie vendredi 3 octobre 2025.

COURT-CIRCUIT Son pour son musique Vendredi 3 octobre, 19h30 Bibliothèque principale Hauts-de-Seine

Entrée libre sur réservation à : biblioanimation@ville-courbevoie.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Fin : 2025-10-03T19:30:00 – 2025-10-03T20:30:00

Programme

André Caplet, Corbeille de fruits pour flûte et alto

Philippe Manoury, Silo pour flûte et alto

Betsy Jolas, Episode 1 pour flûte

Ernst Krenek, Sonatine pour flûte et alto (extrait)

Georg Philipp Telemann, Sonata in canon, TWV 41.B3 pour flûte et alto (extraits)

François Devienne, Duo op. 5 n°1 pour flûte et alto

Philippe Hurel, Altomobile pour alto

Hector Parra, Ona pour flûte et alto

Mei-Fang Lin, Friction pour flûte et alto

L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026

Bibliothèque principale 41 Rue de Colombes, 92400 Courbevoie Courbevoie 92400 Quartier Cœur de Ville Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « biblioanimation@ville-courbevoie.fr »}]

Flûte et alto dialoguent à travers les époques, les styles et les cultures. Les lignes musicales se croisent, se suivent, se complètent, pour tisser un paysage hors du commun, sensible et poétique. flûte alto