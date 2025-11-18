COURT-CIRCUIT – Son pour son musique Lycée Hoche, Versailles Versailles

COURT-CIRCUIT – Son pour son musique Lycée Hoche, Versailles Versailles mardi 18 novembre 2025.

COURT-CIRCUIT – Son pour son musique Mardi 18 novembre, 10h30 Lycée Hoche, Versailles Yvelines

Représentation réservée aux élèves du Lycée Hoche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-18T10:30:00 – 2025-11-18T11:00:00

Fin : 2025-11-18T10:30:00 – 2025-11-18T11:00:00

Programme

André Caplet, Corbeille de fruits pour flûte et alto

Philippe Manoury, Silo pour flûte et alto

Betsy Jolas, Episode 1 pour flûte

Ernst Krenek, Sonatine pour flûte et alto (extrait)

Georg Philipp Telemann, Sonata in canon, TWV 41.B3 pour flûte et alto (extraits)

François Devienne, Duo op. 5 n°1 pour flûte et alto

Philippe Hurel, Altomobile pour alto

Hector Parra, Ona pour flûte et alto

Mei-Fang Lin, Friction pour flûte et alto

L’ensemble COURT-CIRCUIT est conventionné par la DRAC IdF pour la période 2025-2026

Lycée Hoche, Versailles versailles Versailles 78000 Yvelines Île-de-France

Flûte et alto dialoguent à travers les époques, les styles et les cultures. Les lignes musicales se croisent, se suivent, se complètent, pour tisser un paysage hors du commun, sensible et poétique. flûte alto